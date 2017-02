Gandini: Spalletti? Valuteremo insieme

ROMA, 13 FEB - "Con il tecnico il dialogo è costante e trasparente. L'interesse della società è di proseguire con Luciano il più a lungo possibile. Il suo obiettivo è quello di vincere. Quindi abbiamo assoluta identità di visione. Per quanto riguarda il futuro, parleremo al momento opportuno e valuteremo insieme quali sono i presupposti per continuare nel modo migliore". Umberto Gandini, ad della Roma, ha ribadito la volontà del club di proseguire con Luciano Spalletti in panchina, ma non ha posto termini precisi alla discussione sul rinnovo del contratto dell'allenatore toscano, in scadenza a giugno. Il traguardo che gli darebbe più soddisfazione, ha aggiunto il dirigente, sarebbe l'Europa League: "Perché è una competizione molto più importante e difficile di come viene dipinta e perché saremmo il primo club italiano a riuscirci. E perché manca al palmares di questa grande società. Ovviamente l'obiettivo è essere competitivi più a lungo possibile anche in campionato e Coppa Italia".