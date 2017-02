Gandini, la Roma sta bene e non molla

ROMA, 13 FEB - "La Roma sta molto bene e non molla. Prosegue la rincorsa alla Juventus che sta facendo risultati straordinari. Ma Roma e Napoli continueranno a cercare di colmare questo gap. Siamo a -7, però mancano ancora 14 giornate. Quindi continuiamo fiduciosi per la nostra strada. Non solo in campionato, ma anche nelle altre competizioni in cui siamo ancora in corsa". E' l'impegno con i tifosi di Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. Perché vincere è il traguardo "cui ambiscono non solo i tifosi, che ringrazio per l'affetto che ci stanno dimostrando, ma tutti, dal presidente Pallotta in giù. La squadra è competitiva e lo sarà anche in futuro. Abbiamo una spina dorsale straordinaria - con Szczesny, Fazio, Nainggolan e Dzeko - che definirei paradigmatica per il calcio moderno. Continueremo a lavorare su queste basi".