Serie A: Sampdoria-Bologna 3-1

ROMA, 12 FEB - La Sampdoria ha battuto il Bologna 3-1, dopo che gli ospiti avevano chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo, nel primo posticipo odierno di Serie A. Bologna in vantaggio con Dzemaili, dopo 18' di gioco, ma raggiunti da un rigore di Muriel al 37' della ripresa. I doriani hanno perfezionato il sorpasso con Schick al 38', quindi hanno fissato il punteggio al 43' grazie a un autogol di Mbaye. Per la Sampdoria è la terza vittoria consecutiva.