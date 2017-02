Serie A: Roma scavalca Napoli

ROMA, 12 FEB - La Roma timbra la pratica Crotone col minimo sforzo scavalcando nuovamente il Napoli al secondo posto. In attesa del posticipo dei bianconeri a Cagliari, si riallinea la corsa di testa tra le due inseguitrici, impegnate ora in Europa. Netti e con poca tensioni gli altri incontri pomeridiani: l'Inter, regola l'Empoli con la premiata ditta Eder-Candreva, l'Atalanta passeggia a Palermo come il Chievo in casa del Sassuolo con Inglese che segna una tripletta dopo avere sbagliato un rigore. Il Torino travolge il Pescara ma Mihajlovic e' infuriato coi suoi che dopo il 5-0 si addormentano subendo tre gol. Risultati:(Sampdoria-Bologna alle 18, Cagliari-Juventus ore 20.45, domani Lazio-Milan) Crotone-Roma 0-2 Fiorentina-Udinese 3-0 (ieri) Napoli-Genoa 2-0 (venerdì) Inter-Empoli 2-0 Palermo-Atalanta 1-3 Sassuolo-Chievo 1-3 Torino-Pescara 5-3.