Spalletti, con il Crotone è stata dura

ROMA, 12 FEB - "Vittoria difficile" per la Roma sul campo del Crotone. Così il tecnico giallorosso Luciano Spalletti ai microfoni di "Serie A Live" in onda su Premium Sport. "La squadra ha dovuto fare uso di tutte le forze che aveva. E' stata una partita difficile, il Crotone ci ha reso la vita dura e anche sul 2-0 non è stato facile trovare le contromisure: loro hanno fatto bene dal punto di vista degli stimoli e della lotta". Quanto all'errore di Dzeko dal dischetto, l'allenatore della Roma ha commentato che "i rigori sono una cosa pesante quando prendi la rincorsa a tu per tu col portiere. Da fuori sembra facile ma non lo è. Lui si è preso la responsabilità di calciare e questa è una cosa fondamentale per noi, per far vedere che si ha voglia di mettere a posto le cose".