Fiorentina, Antognoni "mi è piaciuta"

FIRENZE, 12 FEB - "Dopo lo scivolone di Roma c'è stata una bella ripresa da parte della Fiorentina, mi è piaciuto come ha giocato ieri sera: la vittoria sull'Udinese conta molto anche per il morale". Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia per l'intitolazione di una via all'ex ct azzurro Ferruccio Valcareggi nei pressi dello stadio Franchi. "Ci aspettano due gare importanti - ha proseguito il dirigente viola- e il 3-0 di ieri può dare una grossa spinta alla squadra: l'Europa League è un nostro obiettivo". La Fiorentina è attesa giovedì dalla trasferta con i tedeschi del Borussia Moenchenglandbach, primo round dei 16mi di Europa League, mentre il ritorno è previsto a Firenze il 23 febbraio, nel mezzo la sfida a San Siro con il Milan. Per l'imminente impegno di coppa mancherà Federico Chiesa espulso a dicembre con il Qarabag, ma c'è Saponara, inserito nella lista Uefa dopo il suo acquisto a gennaio, e torna Carlos Sanchez dopo aver smaltito ieri il turno di squalifica.