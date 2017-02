L'omaggio di San Siro a Riccardo Cucchi

MILANO, 12 FEB - L'Inter, l'Empoli e il pubblico di San Siro hanno reso omaggio a Riccardo Cucchi prima della partita fra i nerazzurri e i toscani, l'ultima radiocronaca prima di andare in pensione della storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha regalato a Cucchi una maglia dell'Inter con il suo nome e numero 10 sulle spalle, e lo stesso ha fatto l'Empoli, aggiungendo però il numero 38, ossia "gli anni di una splendida carriera", come ha scritto il club toscano su Twitter. Diversi tifosi hanno voluto salutare e ringraziare il giornalista di Radio Rai prima che prendesse posizione in tribuna stampa a San Siro, e anche la Curva Nord dell'Inter gli ha dedicato uno striscione rievocando il suo racconto in diretta del secondo gol di Diego Milito nella finale di Champions League del 2010: 'A te il nostro applauso per averci emozionato per davvero, in un mondo finto, Riccardo Cucchi simbolo del nostro calcio'.