Calcio, le decisioni del giudice di B

ROMA, 12 FEB - Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il calciatore Ivan Provedel della Pro Vercelli (per espressione irriguardosa rivolta all'arbitro). Il giocatore era stato espulso ieri nel corso della partita di Serie B fra Pro Vercelli e Spezia finita 0-2. Un turno di squalifica anche per Pasquale Daniel Fazio del Trapani per comportamento scorretto nei confronti di un avversario tenuto durante la gara giocata ieri tra Ascoli e Trapani, finita 2-2.