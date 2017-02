Montella, calo Bacca colpa mia

CARNAGO (VARESE), 12 FEB - "Bacca è un giocatore importante. Il mio compito è farlo rendere al meglio e mi sento responsabile del fatto che abbia fatto meglio in passato di adesso". Vincenzo Montella, nella conferenza della vigilia, non scioglie le riserve su chi giocherà in attacco contro la Lazio, aprendo anche all'ipotesi Deulofeu come falso nueve: "Deulofeu era considerato un craque e dobbiamo capire perché non è esploso. Ha caratteristiche importanti, complementari rispetto a Suso. Ocampos è arrivato da troppo poco per giocare con il tridente leggero. Lapadula? È un guerriero ma è in calo fisicamente". Montella ammette di non aver sentito il presidente Berlusconi dopo la vittoria con il Bologna, bacchetta la squadra per le troppe espulsioni ("dipendono da cattiveria, isteria e ingenuità") e sogna una colonna sonora per la sua prima stagione al Milan: "Sceglierei Volare di Modugno".