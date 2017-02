Montella, con Lazio gara non decisiva

CARNAGO (VARESE), 12 FEB - "Contro la Lazio domani è certamente una partita importante ma non decisiva. Mancano ancora 14 gare alla fine del campionato". Vincenzo Montella ammette che il posticipo con la Lazio è un crocevia importante in chiave Europa League ma allo stesso tempo scaccia le pressioni dello scontro diretto. Montella ricorda con piacere il derby vinto 4-1 quando vestiva la maglia della Roma ("Ma i tifosi della Lazio mi hanno sempre trattato con rispetto") e fa i complimenti ad Inzaghi: "È una bella sorpresa, ha dimostrato di saper gestire una grande come la Lazio, si sta mettendo in mostra in una grande piazza. Keita? Ha potenzialità importanti e per fortuna della Lazio gioca con loro".