Verona: Setti aggredito ad Avellino

AVELLINO, 11 FEB - Sarebbero stati almeno 25 i facinorosi che hanno aggredito il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti che, insieme con altri dirigenti scaligeri, si stava recando in auto allo stadio Partenio assistere la partita Avellino-Verona. Indagini sono in corso da parte della Questura di Avellino per individuare i responsabili che, a poche centinaia di metri dall'impianto sportivo, hanno circondato e danneggiato l'auto di Setti. Per fare luce sull'accaduto verranno esaminate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.