Rizzoli, nessuna sudditanza verso Juve

MILANO, 11 FEB - "Non c'e' assolutamente sudditanza nei confronti della Juventus": lo dice l'arbitro Nicola Rizzoli, in un'intervista alle Iene che andra' in onda domani in prima serata. "Mi sembra di averlo dimostrato. Si è parlato a inizio campionato - spiega Rizzoli - di un errore contro la Juventus che avrei fatto io nella partita con il Milan, quindi… In Italia tutti siamo allenatori, tutti siamo calciatori, tutti siamo arbitri. Il problema è che quando uno prende una decisione, in Italia la decisione è criticabile".