Serie B: Verona ko, sorpasso Frosinone

ROMA, 11 FEB - La 25/a giornata della serie B ha registrato il sorpasso del Frosinone (47 punti) sul Verona (45) in testa alla classifica. I ciociari, con un gol di Terranova, hanno battuto 1-0 il Carpi, mentre i gialloblù sono usciti sconfitti 2-0 dalla trasferta ad Avellino (vittoria macchiata dall'aggressione al presidente del Verona, Massimo Setti, la cui auto ha avuto i vetri sfondati). Questi tutti i risultati (Ternana-Perugia domani alle 15): Ascoli-Trapani 2-2, Avellino-Verona 2-0, Benevento-Latina 2-1, Brescia-Pisa 1-1, Cesena-Bari 1-1, Frosinone-Carpi 1-0, Novara-Cittadella 1-1, Pro Vercelli-Spezia 0-2, Vicenza-Salernitana 0-1 (ieri). Alle 18 in campo Virtus Entella e Spal, con i ferraresi che in caso di vittoria salirebbero al terzo posto.