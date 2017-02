Calcio: Messi rinnova.....con l'Adidas

ROMA, 11 FEB - In attesa del rinnovo che tutti i tifosi catalani aspettano, quello con il Barcellona, Leo Messi ha intanto posto la firma su un altro contratto che conta, quello con l'Adidas. Ad annunciare il prolungamento della sponsorizzazione col colosso tedesco è lo stesso fuoriclasse argentino su Fb ("Felice di poter continuare a lavorare con l'Adidas ancora per molti anni"), anche se non vengono forniti altri particolari. Si tratta del primo rinnovo importante del 2017 per Messi che ora attende la firma sul rinnovo col club blaugrana, con il quale il 5 volte Pallone d'Oro è legato fino al giugno 2018. Le trattative sono ripartite a inizio anno anche se non sono ancora entrate nel vivo (per l'ultimo contratto ci fu bisogno di quasi un anno di incontri). Il padre-agente del giocatore, Jorge Messi, è già a Barcellona in attesa di un incontro con il presidente Josep Maria Bartomeu per cercare di definire l'intesa.