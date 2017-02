Hamsik, non vediamo ora giocare a Madrid

ROMA, 11 FEB - "Non vediamo l'ora di giocare in Champions League. Faremo la nostra partita, vogliamo rendere felici i nostri grandi tifosi". Archiviata la gara con il Genoa, battuto ieri sera al San Paolo 2-0, Marek Hamsik sul proprio sito parla dell'impegno di mercoledì prossimo in Champions League, al Santiago Barbabeu contro il Real Madrid. "Giocheremo contro una delle migliori squadre del mondo - scrive il capitano - Il numero dei trofei da loro vinti parla chiaro". Hamsik commenta anche la gara di ieri sera contro i rossoblù: "Anche nel primo tempo abbiamo dominato, ma è stato un grande successo riuscire a tener testa ad un buon Genoa. Nel secondo tempo il risultato si è sbloccato, abbiamo segnato due gol e meritato i tre punti".