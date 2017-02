Mourinho, io e Perez siamo grandi amici

ROMA, 11 FEB - "Se il Real Madrid a fine stagione sarà interessato ad uno dei miei giocatori, sarò molto diretto". Così il tecnico del Manchester United José Mourinho replica alle indiscrezioni di mercato che vorrebbero il portiere spagnolo David De Gea nel mirino del club merengue. In una dichiarazione pubblicata dal sito web del "Manchester Evening News", lo Special One chiarisce che "il signor Florentino Perez e il suo braccio destro, José Angel Sanchez, sono tra le persone di calcio con cui ho lavorato, anche se poi la nostra esperienza comune è terminata. Ma posso dire che siamo restati grandi amici. Ed io con gli amici ci parlo, perché gli amici sono aperti e onesti. Quindi, se a fine stagione io chiedessi loro un giocatore o loro chiedessero uno dei miei, non lo faremo certo attraverso la stampa, né ci scambieremmo messaggi, ma saremmo molto diretti. Su De Gea non ho niente da dire e non voglio parlare d'ipotesi. L'unica cosa certa è che lui è un mio giocatore, io sono felice di lui e so che lui è felice con me".