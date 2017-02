Conte, evitare ogni calo di tensione

ROMA, 11 FEB - Turno sulla carta favorevole per il Chelsea di Antonio Conte, capolista in Premier League, con la trasferta domani sul campo del Burnley, dodicesimo. Ma il tecnico italiano non si fida e mette in guardia i suoi da ogni calo di tensione. "Il Burnley - ha osservato l'ex ct azzurro - ha ottenuto 28 dei suoi attuali 29 punti fra le mura amiche del Turf Moor: lì ha vinto le ultime cinque partite giocate ed ha segnato molte reti nei finali di gara. Quindi, dovremo stare molto concentrati perché sono una squadra in forma che, contro la capolista, metterà certamente qualcosa in più in campo". Il Chelsea ha un vantaggio di 9 punti sul Tottenham, stasera impegnato nella difficile trasferta ad Anfield Road contro il Liverpool, a sua volta quinto a ben 13 lunghezze dalla vetta. "Ci sono almeno 5 club in grado di lottare per il titolo - assicura Conte - Compreso lo United (a -14, ndr), che ha una grande squadra. Pensare che il titolo sia già nelle nostre mani, con 14 gare ancora da affrontare, sarebbe un grande errore".