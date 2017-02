Deulofeu, per la Lazio saremo pronti

ROMA, 11 FEB - "La vittoria di Bologna è stata incredibile, una notte magica per il Milan. Abbiamo corso come per tre partite, ma ora è passata e stiamo ovviamente pensando alla Lazio. Abbiamo tempo per recuperare, ma anche tante assenze per squalifiche e infortuni. Per fortuna, abbiamo 25 giocatori forti e, se manca qualcuno, ce n'è un altro che può sostituirlo". Lo ha detto a Premium Sport l'attaccante del Milan Gerard Deulofeu, in vista del posticipo di lunedì all'Olimpico. "Obiettivo Europa? Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno: pensare agli obiettivi adesso non va bene - ha risposto il francese arrivato nel mercato invernale - I giocatori che qui finora mi hanno impressionato di più sono Suso e Bonaventura: hanno davvero molta qualità. C'è chi mi paragona a Shevchenko per il taglio di capelli e il numero di maglia: so che il 7 è importante per il Milan, ma io voglio pensare a fare il meglio per questa squadra. Non sento pressioni e non mi faccio distrarre dai paragoni, voglio solo giocare come l'allenatore mi dice".