Genoa: Juric "primo tempo mi dà fiducia"

NAPOLI, 10 FEB - "Abbiamo fatto bene nei primi 30', concedendo poco nel primo tempo. Nella ripresa non siamo riusciti più a giocare e con loro se ti difendi soltanto subisci". Così l'allenatore del Genoa, Ivan Juric, dopo la sconfitta al San Paolo. "I ragazzi lavorano bene nelle ultime settimane, sto vedendo la squadra nel modo giusto. Il primo tempo mi da grande fiducia, dispiace aver perso per infortunio due giocatori fondamentali per noi". Il riferimento è a Gentiletti e Veloso, usciti entrambi prima dell'intervallo.