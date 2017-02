Sarri,a Madrid con timore e sfrontatezze

NAPOLI, 10 FEB - "Stiamo bene, ora dobbiamo vedere se siamo pronti ad affrontare una squadra del livello del Real Madrid". Il dopo partita con il Genoa è già vigilia della sfida del Bernabeu per Maurizio Sarri: "Il Real è una squadra di grandissimi campioni. Noi dobbiamo sperare di stare benissimo e di avere la convinzione di poterci giocare contro. Lì dovremo giocare con un pizzico di timore per avere la giusta attenzione e un pizzico di sfrontatezza". Sarri considera intanto la vittoria di stasera "un passo in avanti, anche dal punto di vista della mentalità della squadra. Il Genoa è partito fortissimo, era prevedibile che poi la pressione sarebbe scesa e così è stato, mentre noi abbiamo fatto un secondo tempo da squadra matura, giocando buon calcio, creando e non concedendo niente".