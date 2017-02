Serie B: Vicenza-Salernitana 0-1

VICENZA, 10 FEB - Nell'anticipo della 25/ma giornata di serie B, pesante vittoria in trasferta in chiave salvezza della Salernitana, che espugna lo stadio Menti e inguaia il Vicenza. A decidere la sfida un gol, ad inizio gara, di Busellato che al 10', ben servito da Minala s'inserisce in area e scarica di potenza alle spalle di Vigorito. La squadra di casa non ha saputo reagire e gli ospiti, sempre in grado di controllare il match, hanno sfiorato in più occasioni il raddoppio.