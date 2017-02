Liga: Luis Enrique, con Alaves sarà dura

ROMA, 10 FEB - L'allenatore del Barcellona, Luis Enrique, in conferenza stampa, ha parlato dei baschi dell'Alaves, prossimo avversario nella Liga (appuntamento domani, alle 16,15), dichiarando che "è la rivelazione di questa stagione", e che "la vittoria conquistata alla 3/a giornata sul nostro campo, non è una sorpresa". Luis Enrique ha sottolineato che l'Alaves "sta giocando molto bene, ha una buona posizione in campionato (è attualmente è 12/a, con 27 punti), pur essendo una squadra neopromossa e con un nuovo allenatore. E' un avversario molto pericoloso per noi". Circa la finale di Coppa del Re, da disputare a sorpresa contro la squadra di Vitoria, Luis Enrique ha detto che, "la partita di domani, non avrà alcun impatto sul campionato". Il Barcellona sarà impegnato martedì, alle 20,45, nella trasferta di Parigi contro il PSG, nell'andata degli ottavi di finale di Champions.