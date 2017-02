Bruno Peres "che rabbia la Juve"

ROMA, 10 FEB - Non la odia come Nainggolan, ma più semplicemente lo fa "arrabbiare". Bruno Peres si iscrive al partito di chi dalle parti di Trigoria non vede di buon occhio la Juventus. La costanza di risultati dei bianconeri è causa dell'irritazione del terzino della Roma che non può fare a meno di ammettere che "la Juve non è forte come negli ultimi anni, ma continua a vincere, e questo è un problema". "E' una squadra che fa arrabbiare, come il Corinthians in Brasile. Tutti vogliono battere il Corinthians e provano rabbia nei suoi confronti" spiega il giocatore al sito Goal.com, prima di lanciare la sfida alla capolista: "La Roma di oggi è una squadra con una grande mentalità vincente. La differenza di punti con la Juventus è ridotta e li possiamo raggiungere". "Certo, è molto difficile, ma siamo in seconda posizione e in piena lotta per il titolo. Anche quando gioca male, la Juventus riesce a fare risultato. È incredibile" aggiunge quindi Bruno Peres