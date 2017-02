Griezmann verso United se farà Champions

ROMA, 10 FEB - Da tempo si rincorrono le voci sul possibile trasferimento di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Manchester United. Tutto fa pensare che l'operazione possa andare in porto l'estate prossima, visto che le trattative sarebbero a buon punto. Sarebbe anche stato raggiunto l'accordo sul salario che l'attaccante percepirebbe a Old trafford: 13 milioni a stagione. L'unico dubbio è legato alla partecipazione dei Red devils alla prossima Champions. Come scrive il 'Sun', la mancata qualificazione della squadra di Mourinho al torneo continentale più prestigioso potrebbe rappresentare un freno alla trattativa per l'attaccante transalpino. Attualmente il Manchester United occupa il sesto posto nella Premier, un punto dietro il Liverpool e a due dall'Arsenal, mentre Manchester City, Tottenham e Chelsea sono ancora più lontani. Il quarto posto potrebbe voler dire preliminare ed è la garanzia chiesta da Griezmann, prima di dire si a Mourinho.