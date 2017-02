Delneri, ripetere partita con il Milan

TRIESTE, 10 FEB - "Contiamo di ripetere la qualità del gioco vista con il Milan". E' con questo spirito che il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri si prepara ad affrontare la trasferta di domani in casa della Fiorentina, "bestia nera" dell'Udinese, che al Franchi non vince dal 2007. "Fanno del campo di appartenenza un luogo di grandi stimoli, hanno un pubblico che li spinge a dare il massimo - ha detto Delneri nella conferenza stampa della vigilia di gara - Il Franchi è questo. Ma anche Genova è un campo complicato. Non dobbiamo perdere il nostro modo di giocare; uscire con la maglia sudata per noi è già importante. Le partite non sono mai facili. Ma in campo - ha concluso - si va con le idee chiare, sapendo che affrontiamo una squadra importante, con tanti giocatori di qualità, proiettata verso un'alta classifica".