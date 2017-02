Usa:Klinsmann jr convocato nell'Under 20

(ANSA-AP) - CHICAGO, 9 FEB - Il portiere Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex ct della Nazionale statunitense ed ex attaccante dell'Inter, Juergen, figura fra i 20 giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali Under 20 di calcio, la cui fase finale verrà ospitata in primavera dalla Corea del Sud (20 maggio-11 giugno). Undici giocatori chiamati a far parte della rappresentativa a stelle strisce militano in squadre della Major league soccer, altri in Inghilterra, Spagna e Messico. Il torneo di qualificazione, che verrà ospitato dal Costarica, vede gli Usa allenati da Tab Ramos sfidare i pari età di Panama e Haiti. Nel frattempo, però, partirà uno stage.