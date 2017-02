Spagna: De Gea nome nuovo per porta Real

ROMA, 9 FEB - Una delle priorità del Real Madrid è la sostituzione del partente Keylor Navas fra i pali. Gli osservatori del club blanco stravedono per il belga Thibaut Courtois del Chelsea, malgrado la resistenza di Antonio Conte, che ha chiesto in cambio Alvaro Morata, alla società spagnola. Secondo Marca, però, c'è un nome nuovo nella lista dei candidati per difendere la porta del Real: è quello di David De Gea, portiere del Manchester United e della Nazionale spagnola. Secondo l'edizione online del giornale, la trattativa sarebbe addirittura in una fase avanzata e l'arrivo in estate del portiere al Santiago Bernabeu viene considerato assai probabile. L'allenatore Zidane ha suggerito di aspettare, perché vuole analizzare nel lungo termine il rendimento del costaricano Navas, che resta uno dei migliori portieri del mondo. 'Zizou' ha detto di essere favorevole a un avvicendamento fra i pali, ma vuole essere sicuro di non sbagliare, in un ruolo di fondamentale importanza come quello del portiere.