Hernanes addio Juve, in Cina per 8 mln

TORINO, 9 FEB - Si separano le strade della Juventus e di Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto come Hernanes. Il centrocampista brasiliano, arrivato in bianconero alla fine del mercato estivo del 2015, proseguirà la sua carriera in Cina, nell'Hebei Fortune. E' stato ceduto a titolo definitivo per 8 milioni di euro che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale" ed è previsto anche un "bonus" di 2 milioni. L'operazione - spiega la Juventus - genera un effetto economico positivo di circa 2,2 milioni di euro. Con la Juventus Hernanes ha collezionato 35 presenze, 24 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia.