Gagliardini,con Empoli obbligo i 3 punti

MILANO, 9 FEB - "Veniamo da una grande prestazione a Torino, dove purtroppo però non siamo riusciti a raccogliere punti. Con l'Empoli avremo bisogno assolutamente di una vittoria per riprendere il nostro cammino": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, al canale tematico del club, in occasione di un incontro con i tifosi nerazzurri. "Mi hanno chiesto di fare gol. Ormai c'e' la mania del fantacalcio...", racconta con un sorriso Gagliardini. Domenica contro l'Empoli non ci saranno Perisic e Icardi, squalificati, e Brozovic infortunato. "Mancheranno giocatori importanti - dice il centrocampista - ma la nostra forza è il gruppo quindi chi scenderà in campo farà sicuramente bene. Stiamo preparando la partita nei dettagli e domenica ci faremo trovare pronti".