Azzurri ct Ventura a Udine

UDINE, 9 FEB - Si è chiuso oggi a Udine il percorso attraverso gli stadi d'Italia del ct della nazionale Gian Piero Ventura, che ha incontrato e scambiato qualche chiacchiera anche con l'allenatore dell'Udinese, Gigi Delneri. "Direi che lo stadio è stata una piacevole sorpresa - ha detto Ventura a Udinese TV - già l'anno scorso quando sono venuto per la prima volta. Mi complimento per le strutture interne e per la grande intuizione, non è solo il secondo stadio di proprietà in Italia ma una struttura straordinariamente efficace. Credo sia stata una piacevole sorpresa anche quanto ha fatto la squadra: se non avesse perso qualche punto per strada avrebbe completato una rincorsa straordinaria con l'arrivo di Delneri. Sul rapporto con il tecnico bianconero "c'è grande stima. Lo ritengo uno dei primi ad avere delle idee nel calcio, abbiamo lo stesso modo di vedere e concepire questo sport. E' sempre piacevole incontrarlo ha detto Ventura - e sono felice per il suo buon momento".