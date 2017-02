Castan, Toro ritrovi entusiasmo

TORINO, 9 FEB - "Dobbiamo ritrovare entusiasmo. E' vero che l'Europa adesso è un po' più lontana, ma dobbiamo fare di tutto per vincere il maggior numero possibile di partite, da qui alla fine del campionato". Così Leandro Castan ai microfoni di Torino Channel. "Indossiamo una maglia storica - ha aggiunto il difensore brasiliano - non possiamo permetterci di andare in campo senza ambizioni. Mi auguro che la svolta arrivi già domenica prossima, con il Pescara, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma dobbiamo tornare a vincere". L'ultimo successo dei granata è stato il 22 dicembre, a Torino contro il Genoa, l'unico nelle ultime 9 partite di campionato.