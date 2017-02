Sarri, io alla Juve? Valuto querela

NAPOLI, 9 FEB - "Non c'è nulla di vero. Voglio chiedere al mio avvocato se ci sono gli estremi per fare una querela". Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri risponde così, in conferenza stampa, a una domanda sull'ipotesi formulata da qualche organo di informazione relativa a un suo contatto con la Juventus per sedere sulla panchina dei bianconeri il prossimo anno.