Juve-Inter, Moratti non replica a Elkann

MILANO, 9 FEB - "In questo caso ci vuole la saggezza di Zhang, il silenzio intelligente di Zhang". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a Premium Sport, si limita a replicare così a quanto dichiarato da John Elkann sull'Inter. Non si arrestano le polemiche dopo Juventus-Inter. Dopo le parole al vetriolo di Beppe Marotta, Elkann ha rincarato la dose accusando l'Inter di non saper perdere pur essendo abituata. Moratti non intende gettare altra benzina sul fuoco e non commenta neanche la squalifica di Perisic e Icardi: "Lasciamo stare".