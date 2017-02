Juric, questo Napoli è "il pallone"

ROMA, 9 FEB - "Quando voglio vedere giocare al calcio, allora guardo una partita del Napoli. Giocano bene ed hanno grandi interpreti, per questo noi dovremo stare concentrati per 95'. Poi, contro il Napoli puoi essere anche perfetto e perdere, ma mantenere la concentrazione per tutta la gara sarà importante". Lo ha detto il tecnico del Genoa Ivan Juric alla vigilia della difficile trasferta al San Paolo. "Dobbiamo tornare a divertirci, fregarcene e pensare che in fondo saremo undici contro undici - ha proseguito il croato - Dovremo difendere bene e dare tutto quello che possiamo. Poi, quello che succede, succede. In partite così, se pensi troppo, sicuramente non va bene". Non sarà dunque un Genoa prudente, ma attento. "Cosa significa essere prudenti? Che li aspetti e preghi? Quello che conterà - ha spiegato - sarà trovare il giusto equilibrio, ma non vogliamo nemmeno essere spregiudicati. Il Napoli è una squadra che se la prendi alta, poi ti ammazza, come ha fatto con il Bologna. Sarà una partita di sacrificio".