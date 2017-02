Embalo, Palermo sulla strada giusta

ROMA, 9 FEB - "Sono contento, siamo sulla strada giusta. Il campionato è ancora lungo e adesso dobbiamo affrontare l'Atalanta che finora ha fatto benissimo. Dobbiamo vincere per forza, è importante per la salvezza". Così l'esterno del Palermo Carlos Embalo, che ha partecipato ad un incontro con la onlus Asante presso lo stadio Renzo Barbera. "Diego Lopez? Mi ha colpito ogni cosa di questo allenatore, è un grande - ha spiegato il giocatore della Guinea-Bissau - Riesce a trasmettere fiducia e questo è importante per me e per i miei compagni. Con lui possiamo migliorare". La prossima sfida, come detto, è in casa contro l'Atalanta. "Non so quale sia la cosa più pericolosa di quella squadra - ha ammesso - Il calcio è strano, dovremo stare attenti mentalmente. Spero di fare presto un gol, perché è importante, ma se segnano i miei compagni sono felice lo stesso. Siamo una squadra che si diverte, che ha voglia di fare: con questa mentalità sicuramente possiamo far bene".