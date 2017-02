De Laurentiis,con Real partita infernale

ROMA, 9 FEB - "Quella contro il Real sarà una partita infernale, da affrontare con una concentrazione diversa. Dovremo giocare a testa alta, forti delle qualità dei nostri giocatori dei quali non credo tutti abbiano capito il vero valore": il n.1 del Napoli Aurelio de Laurentiis parla a Sky Sport della sfida di mercoledì prossimo al Santiago Bernabeu. "Sarri ha un gioco unico in Europa, per questo sono certo che ce la potremo giocare alla pari - prosegue - Io per scaramanzia avrei preferito disputare la prima al San Paolo visto come è andata con il Benfica. Maradona? Gli ho parlato e mi ha confermato che verrà con la squadra al Bernabeu". De Laurentiis anche del campionato: "Credo ancora nello scudetto nonostante davanti ci sia una Juve che ha dimostrato di avere più cattiveria di noi. Nel calcio non si sa mai. Il mio rapporto con Sarri? Io sono monogamo e amorevole, anche se ogni tanto scazziamo. Gli ho fatto firmare un contratto di 4 anni, ma sul rinnovo anche lui deve esprimersi".