Elkann, non preoccupati per caso ultrà

ROMA, 9 FEB - "C'è assoluta collaborazione da parte della Juventus, vedremo come le indagini proseguiranno in modo da fare assoluta chiarezza su questi temi". Così John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus, sull'inchiesta della giustizia sportiva sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nella curva bianconera. "Non siamo assolutamente preoccupati", ha assicurato.