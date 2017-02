Elkann, Inter abituata ma non sa perdere

TORINO, 9 FEB - "Sono d'accordo con Marotta che l'incapacità dell'Inter a non sapere perdere, anche se dovrebbe essere abituata, sia abbastanza stupefacente". John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria della Juventus, tira una nuova stoccata ai nerazzurri per le polemiche sui presunti errori arbitrali subiti in occasione della sconfitta con i bianconeri domenica scorsa. "Ero presente e sicuramente è stata una bella partita - ha detto Elkann a margine dell'inaugurazione della mostra per i 150 anni della "Stampa" - È stato positivo vedere l'Inter giocare bene. Mi dispiace che poi si debbano fare tante polemiche. È stata una bella partita che la Juventus ha meritato di vincere giocando meglio. Bisogna essere in grado di capire bene quel che succede in campo, ma anche riconoscere un elemento di sportività". Per Elkann, comunque, i giochi per il campionato non sono ancora chiusi. "Il campionato è aperto, ci sono tante partite. Bisogna che la squadra resti concentrata", ha affermato.