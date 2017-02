Inter: partito ricorso su Perisic-Icardi

ROMA, 9 FEB - L'Inter fa ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Ivan Perisic e Mauro Icardi per quanto accaduto durante la partita con la Juventus di domenica scorsa. Lo rende noto sul proprio sito il club nerazzurro, che spera in un alleggerimento della sanzione e di poter avere a disposizione i due giocatori per la partita contro il Bologna del 19 febbraio. Icardi, ha scritto il giudice sportivo, è stato fermato "per avere, al termine della gara, rivolto ad un arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del direttore di gara, senza colpirlo". Perisic, espulso, ha "ripetutamente proferito espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell'arbitro". Continuano quindi gli strascichi di Juventus-Inter. Oltre alle squalifiche, ci sono state le proteste nerazzurre per l'arbitraggio di Rizzoli e il video su Inter Channel con un nuovo episodio dubbio. E per domenica, durante Inter-Empoli, i tifosi stanno preparando una protesta.