Gattuso-Cannavaro, Juve senza rivali

ROMA, 9 FEB - Non hanno dubbi Fabio Cannavaro e Rino Gattuso, ieri a confronto in un'amichevole pro-terremotati a Pisa con le squadre che guidano, il Tianjin e, appunto, i nerazzurri locali: la Juventus è regina incontrastata in Italia e sarà ben difficile strapparle lo scudetto. "La Juve è da anni lì che lotta, a cercar qualcuno che le dia fastidio - ha notato Cannavaro - Sono le altre che fanno fatica: la Roma gioca bene, ma non basta; il Napoli gioca benissimo, ma quest'anno ha la Champions e dovremo vedere che cosa accadrà con il Real". "Non posso che fare il pappagallo di Cannavaro - ha scherzato Gattuso - La Juve forse non esprimerà il calcio migliore, come fa invece il Napoli, ma è solida, è abituata a vincere e continua ad aver fame: è questa la sua forza, lo si vede anche da come reagisce dopo una battuta d'arresto. Difficilmente potrà perdere questo scudetto, anche se ora Allegri starà mettendo le mani nelle parti basse...". L'amichevole di ieri, per la cronaca, si è conclusa sul 3-2 in rimonta del Pisa.