Fa Cup: Leicester-Derby County 3-1

ROMA, 8 FEB - Il Leicester continua il suo cammino in Fa Cup: la formazione allenata da Claudio Ranieri, reduce da quattro sconfitte in Premier League, ritrova la vittoria, contro il Derby County battuto 3-1 dopo i supplementari. Ora agli ottavi le 'foxes' affronteranno il Millwall. Leicester in vantaggio con King ad inizio ripresa. Il pareggio del derby County arriva al 16' con Camara. Ai supplementari il Leicester torna in vantaggio con Ndidi e poi Gray fissa il punteggio sul 3-1.