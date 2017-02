Allegri,io in Premier? Con Juve sintonia

ROMA, 8 FEB - "Il nostro compito era quello di vincere e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo il Crotone ci ha chiuso un po' gli spazi e noi circolavamo poco velocemente la palla, ma nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccarla e poi a chiuderla. Non dobbiamo parlare di fuga perché il campionato è ancora lungo".Parola di Massimiliano Allegri. "Io in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia: ora dobbiamo solo pensare a vincere e comunque c'è ancora un altro anno e mezzo di contratto. Quando le cose vanno bene penso che i problemi siano pochi", ha aggiunto il tecnico della Juve a Premium Sport. "Pjanic se gli dico di fare la punta la fa e anche bene: in quella posizione riesce a distribuirsi meglio per il campo e gestisce meglio le energie. Pjaca stasera ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo: è giovane, gli va dato tempo, ma da qui alla fine ci darà sicuramente una grossa mano. Barzagli ha sentito un leggero fastidio al flessore, lo valuteremo".