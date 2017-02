Bonucci, abbiamo ristabilito le distanze

ROMA, 8 FEB - "In queste partite non c'è nulla di semplice, abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi per giocare in verticale, ma abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali": così ai microfoni di Premium Sport il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. "Il nuovo modulo? Quando c'è, da parte di tutti, voglia di mettersi a disposizione, diventa tutto più facile - aggiunge - Fuga? Abbiamo ristabilito le distanze: il compito nostro è di mantenerle, anzi di aumentarle".