Serie A, Crotone-Juventus 0-2

CROTONE, 8 FEB - La Juventus vince a Crotone 2-0 nel primo recupero della 18/a giornata di serie A e si porta in classifica a 57 punti, +7 sulla Roma. Primo tempo equilibrato con la Juventus che fa gioco ma non riesce a sfondare il muro dei calabresi. Al 34' i bianconeri reclamano un rigore per un presunto atterramento in area di Dybala da parte di Mesbah. L'occasione più ghiotta per gli ospiti arriva al 45' quando il portiere Cordaz respinge un colpo di testa di Pjaca e Ferrari ribatte sulla linea una conclusione di Dybala. Al 60' la Juventus riesce a sbloccare il risultato con Mandzukic che mette dentro da due passi una conclusione acrobatica di Asamoah non trattenuta da Cordaz. Al 62' si fa vedere il Crotone con Falcinelli che impegna di testa Buffon ma al 74' arriva la zampata di Higuain che fa 2-0.