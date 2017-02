Malagò, Veltroni? Prendo atto

ROMA, 8 FEB - Del ritiro di Veltroni dalla corsa alla presidenza della Lega di Serie A, Giovanni Malagò ne "prende atto" ma allo stesso tempo avverte la Lega: "E' importante, per non dire urgente e indispensabile, anche per fare chiarezza, convocare un'assemblea e portare all'ordine del giorno anche il tema delle elezioni". Questo, precisa il presidente del Coni, "perché il 6 marzo c'è l'assemblea elettiva della Figc ed è come se qui al Coni si votasse prima per il presidente del Coni e poi per il territorio e le federazioni". "Mi sembra una cosa di buonsenso anche perché le altre componenti sono tutte arrivate o arriveranno alle elezioni a breve", conclude Malagò, che sul rischio di spaccature alle prossime elezioni in Figc, ribadisce: "Auspico che non ci siano, perché il calcio deve portare avanti delle riforme e in questo caso devono passare per il consiglio federale. Se c'è una maggioranza relativa è tutto molto più complicato. Viviamo un momento difficile per far cambiare le cose".