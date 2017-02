Marotta,imbarazzato da nuovo video Inter

ROMA, 8 FEB - "Il nuovo filmato che fa infuriare l'Inter? Sono imbarazzato: non immaginavo che, dopo una bella partita, ci si potesse ancora dilungare, analizzando episodi mai esistiti. In Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che non esiste. In Italia esiste la cultura della polemica contro l'arbitro". Lo ha detto Beppe Marotta, ad della Juventus, parlando a Mediaset Premium delle polemiche seguite al successo dei bianconeri sull'Inter.