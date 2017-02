Lotito, Beretta? Ho solo me stesso

ROMA, 8 FEB - "Beretta un mio uomo? Non ho uomini, ho solo me stesso". Lo dice il presidente della Lazio e consigliere federale della Figc, Claudio Lotito, parlando della corsa alla presidenza della Lega di Serie A per la quale è stato proposto anche il nome di Walter Veltroni. "Se la riunione di ieri era per Veltroni? Riunioni si fanno tutti i giorni", ha precisato Lotito a margine di un evento al Ministero dell'Istruzione. "Io - ha concluso - non sono un rappresentante della Lega, non esprimo giudizi". Il n.1 della Lazio ha anche risposto ad una domanda sull'uso di immagini inedite di Juventus-Inter diffuse dalla tv nerazzurra che catturerebbero episodi non fischiati da Rizzoli a sfavore della squadra di Allegri: "Penso che tutti devono essere messi in condizione di poter usufruire del miglior servizio nel miglior modo possibile", ha detto Lotito.