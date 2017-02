Pato deve pagare 1,5 mln a fisco Brasile

RIO DE JANEIRO, 8 FEB - Alexandre Pato, recentemente ingaggiato dai cinesi del Tianjin Quanjian, è stato condannato a pagare 5 milioni di reais (circa 1,4 milioni di euro) al fisco brasiliano: lo ha deciso oggi il locale Consiglio amministrativo di risorse fiscali (Carf), contro il quale l'ex milanista può ancora ricorrere in appello. Pato è accusato di aver dichiarato i propri redditi come persona giuridica, invece che come persona fisica, riuscendo così a ottenere uno sconto nei tributi dovuti.