Cairo: Veltroni presidente Lega? Non so

ROMA, 8 FEB - "La candidatura di Veltroni? Sinceramente è una cosa di cui non sapevo assolutamente nulla. Ho saputo, diciamo, di questa ipotesi, lunedì quando mi hanno chiamato giornalisti per sapere se noi eravamo della partita, ma io non ero minimamente informato. Non ne so nulla". Così il presidente granata, Urbano Cairo, a Radio 24, sulla candidatura di Veltroni alla presidenza della Lega calcio. "Veltroni è una persona per bene. Non so se abbia la capacità di sviluppare la Lega e di farla diventare modernissima sul tipo della Premier inglese", ha aggiunto Cairo.