Giudice: un turno stop al viola Sanchez

ROMA, 8 FEB - Il giudice sportivo della Lega professionisti di Serie A, in relazione alla partita di ieri sera fra Roma e Fiorentina, valida come posticipo della 23/a giornata di Serie A, ha squalificato per una giornata Carlos Alberto Sanchez Moreno (Fiorentina), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il giocatore era diffidato (V sanzione) ed è stato ammonito.